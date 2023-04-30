وزارة التشغيل تفصح عن شروط منحة البطالة للمتزوجات 2023

يهتم الكثير من النساء بمعرفة كيفية الحصول على منحة البطالة المتزوجات، وذلك في ضوء الاهتمام بكافة الاجراءات والتساهيل التي قد يتم منحها للسيدات وبالأخص هنا للمتزوجات.

شروط منحة البطالة للمتزوجات

في السطور التالية نتعرف على شروط منحة البطالة للمتزوجات وذلك فيما يلي :

يشترط عدم الاستفادة أو الاشتراك في المنحة قبل ذلك.

أن تكون السيدة في فترة دراسة.

أو أن تكون السيدة من الباحثات عن عمل ولم تجد فرصة أو وظيفة مناسبة لها.

أن تقوم بالتسجيل عبر الوكالة أو البوابة الرسمية لمدة لاتقل عن ستة أشهر.

المدة قابلة للتجديد.

تحضر السيدة مرة في كل شهرين ( ستين يومًا).

يكون الهدف من حضور السيدة هو التأكد من جدينها وأنها لم تحصل على وظيفة مناسبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة بطالة المتزوجات

بعد أن قمنا برصد كافة الشروط الواجب توافرها فيمايلي نستعرض الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على منحة البطالة للمتزوجات :

القيام بكتابة طلب رسمي.

الطلب الرسمي يكون موضح بها الحالة المادية.

صورة شخصية.

شهادة الميلاد ( صورة ضوئية).

بطاقة الرقم القومي.

شهادة المؤهل الدراسي.

أن تكون بطاقة الرقم القومي موضح بها محل الإقامة.

الشهادة الأسرية.

القيام بالتسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي.

استخراج شهادة الميلاد.

جدير بالذكر تعد منحة البطالة للمتزوجات من الأمور الميسرة التي أطلقتها دولة الجزائر بهدف التيسير على المرأة وإعانتها في شتى مراحل حياتها.