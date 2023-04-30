لأول مرة صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن داخل البيت الأبيض 2023

نشرت أحدى الصفح الإلكترونية صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن لأول مره في التاريخ، داخل البيض الأبيض ويمكنك معرفة التفاصيل الخاصة بأسامه بن لادن عن طريق المقال.

صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن

بعد أن توفي أسامة بن لادن إثر طلق ناري على يد أحد الظباط الأمريكيين، قرر الجيش الأمريكي إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر.

اعتقد البعض أن إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر بعد إشعال النار فيها هو بمثابة ثأر لأحداث عدة قام بها أسامة بن لادن طوال حياته.

من هو أسامة بن لادن

ولد أسامة بن لادن عام 1957 تحديدًا في يوم 10 مارس، وتوفي في الثاني من مايو عام 2011

أسامة بن لادن هو زعيم مؤسس تنظيم القاعدة.

يتبع تنظيم سلفي جهادي، وقام بإنشاءه على الأراضي الأفغانستانية.

تنظيم القاعدة

كان الهدف وراء تنظيم القاعدة هو رغبة أسامة بن لادن في محاربة اليهود والصلبين.

وذلك عن طريق شن حملات هجومية لهم.

أحداث 11 سبتمبر

قام بصد عدد كبير من الحملات منها وأشهرها أحداث 11 سبتمبر وتفجيرات لندن وغيرها.

سبب وفاة أسامة بن لادن

توفي أسامة بن لادن إثر تأثره بعيار ناري.

يذكر أن أسامة بن لادن تزوج أكثر من أربع مرات ولديه فوق الـ20 ابن وابنة.

حياة أسامة بن لادن