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لأول مرة صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن داخل البيت الأبيض 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن
صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن

نشرت أحدى الصفح الإلكترونية صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن لأول مره في التاريخ، داخل البيض الأبيض ويمكنك معرفة التفاصيل الخاصة بأسامه بن لادن عن طريق المقال.

صور تنفيذ مقتل أسامة بن لادن

  • بعد أن توفي أسامة بن لادن إثر طلق ناري على يد أحد الظباط الأمريكيين، قرر الجيش الأمريكي إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر.
  • اعتقد البعض أن إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر بعد إشعال النار فيها هو بمثابة ثأر لأحداث عدة قام بها أسامة بن لادن طوال حياته.

من هو أسامة بن لادن

  • ولد أسامة بن لادن عام 1957  تحديدًا في يوم 10  مارس، وتوفي في الثاني من مايو عام 2011
  • أسامة بن لادن هو  زعيم مؤسس تنظيم القاعدة.
  • يتبع تنظيم سلفي جهادي، وقام بإنشاءه على الأراضي الأفغانستانية.
  • تنظيم القاعدة
  • كان الهدف وراء تنظيم القاعدة هو رغبة أسامة بن لادن في محاربة اليهود والصلبين.
  • وذلك عن طريق شن حملات هجومية لهم.
  • أحداث 11  سبتمبر
  • قام بصد عدد كبير من الحملات منها وأشهرها أحداث 11  سبتمبر وتفجيرات لندن وغيرها.
  • سبب وفاة أسامة بن لادن
  • توفي أسامة بن لادن إثر تأثره بعيار ناري.
  • يذكر أن أسامة بن لادن تزوج أكثر من أربع مرات ولديه فوق الـ20  ابن وابنة.

حياة أسامة بن لادن

  • عاش أسامة بن لادن على الأراضي السعودية كما كان يحب أن يسافر إلى سوريا ذلك خلال عطلة الصيف.
  • وكان يمارس لعبة كرة القدم في فترة شبابة، بجانب حبه وشغفة لركوب الخيل.
  • جدير بالذكر يرجع حب أسامة بن لادن للأراضي السورية أنها موطن أمه، كما يقال أنه أحب ابنة أحد أخواله.

جهاد حسينمنذ ساعتين
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