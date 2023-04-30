بكل سهولة.. تعرف على طريقة التحضير الالكتروني في منصة مدرستي من هنا 2023

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التحضير الالكتروني في منصة مدرستي، عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل كامل عن طريق المقال.

طريقة التحضير الالكتروني في منصة مدرستي

التحضير الالكتروني في منصة مدرستي أمر هام لايمكن الاستهانة أو التكاسل به، لذا نقوم في هذا المقال بكشف خطوات التحضير الالكتروني في منصة مدرستي.

ادخل على منصة مدرستي.

سيظهر لك اسم المستخدم وكلمة المرور قم بإدخالهم.

اختر الحصة التي تريد تحضيرها للطلاب بالضغط عليها.

عليك بعد ذلك الاختيار المناسب للتاريخ والرقم الخاص بالحصة الخاصة بك.

كذلك اختر الوقت المناسك لك.

بعد ذلك ماعليك سوى الضغط على ” إعداد الدرس الآن”.

بعد ذلك تحديد مسارات الدرس والاختيار المناسب للحصب.

تحديد الحصة الافتراضية.

والخطوة الأخيرة لاتنسى حفظ الدرس في علامة التبويب إدارة الدورات.

بعد اتباع كافة الخطوات السابقة سيظهر أمامك الحصة في جدول الحصص.

منصة مدرستي

جدير بالذكر تعتبر منصة مدرستي من المنصات الإلكترونية التعليمية التي لاغنى عنها، ذلك بعد أن اعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي إلغاء التحضير الورقي للمعلمين للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وأكدت الوزارة على ضرورة المتابعة من خلال مديرات المدارس.

منصة مدرستى الالكترونية

وأصبح الأمر الآن سهل وسلس للمعلمين والمعلمات بشأن التحضير للطلاب، حيث كان قبل ذلك التحضير يتم بشكل ورقي والآن أصبح التحضير يتم بشكل إلكتروني.

مزايا منصة مدرستي الالكترونية