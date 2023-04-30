تردد قناة كراميش علي النايل سات2023 لتسلية طفلك

اميشتردد قناة كراميش، يزداد البحث عن تردد قناة كراميش من خلال اولياء الامور حيث تعتبر القناة من القنوات التى تقوم بتسلية وامتاع الاطفال، حيث تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج المسلية والتعليمية والافلام الكرتونية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على تردد القناة وخطوات الضبط.

تردد قناة كراميش

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11603، 11315، 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

خطوات تثبيت تردد قناة كراميش

اولا الدخول على القائمة الرئيسية من خلال الريموت الالكتروني.

ثانيا الضغط على خانة التركيب.

بعد ذلك ستظهر لك قائمة جديدة ثم الضغط على خانة التثبيت اليدوي.

بعد ذلك ادخال جميع البيانات المطلوبة التي تم ذكرها في السكور السابقة.

ثم الضغط على خانة تنزيل القناة وستجد القناة ضمن قائمة قنواتك.

قناة كراميش عن

انشأت قناة كراميش للأطفال البث على القمر الصناعي نايل سات عام 2009 ، وأنشأها الأردن وأطلقها ، لتصبح من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي.حافظت، وتقوم عرض مجموعة واسعة من أفلام الكرتون باللغة العربية. سيساعد ذلك في تكوين جيل من الأطفال يلتزمون بتراثهم العربي الأصيل.كما تتميز بالحفاظ على التقاليد والعادات العربية في أفلام الكارتون التي تعرضها ، كما أنها تتميز بعرض محتواها على مدار اليوم ، وجودتها عالية ولا تعرض إعلانات.لذلك أصبحت قناة كالاميش من أفضل القنوات المخصصة للأطفال ، مما أتاح لهم البقاء أمامهم لفترات طويلة دون الشعور بالخوف أو الرعب من المحتوى الذي تقدمه القناة، كما تعرض القناة عددًا من الأغاني الوطنية والدينية والتعليمية للأطفال يؤديها أطفال صغار حققوا شهرة ونجاحًا كبيرين بين الأطفال.