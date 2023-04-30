ما هي حقيقة تقليص أيام العمل لأربع أيام أسبوعيًا ؟.. أعرف الحقائق من هنا

زادت الأقاويل بشكل كبير هو حقيقة تقليص أيام العمل لأربع أيام أسبوعيًا، والذي أثارت الجدال بين المواطنين وبعضهم في جهورية مصر العربية، لذلك يمكنك معرفة التفاصيل بشكل دقيق عن طريق المقال.

حقيقة تقليص أيام العمل لأربع أيام أسبوعيًا

تصدرت محركات البحث بجوجل مايتم تداوله حول تقليص أيام العمل لأربع أيام أسبوعيًا، هل تم تقليص أيام العمل لأربع أيام أسبوعيًا؟، فيما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير.

أجور العاملين

ذلك مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها، بينما ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشعب والمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، كذلك استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، يأتي ذلك في ضوء تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الحكومة تكشف حقيقة تقليص أيام العمل لأربع أيام أسبوعيًا، وكان رد الجهاز المركزي للتنظيك والإدارة، بأنه غير صحيح ونؤكد أنه لم يتم أية قرارات بهذا الشأن، وتابع، نشدد على أن أيام وساعات العمل الرسمية كما هي دون أي تغيير.

المركز الإعلامي لمجلس الوزارء

جدير بالذكر، يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزارء على متابعة كافة الشائعات المتداولة خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بالرد عليها من مصادرها الموثوقة، كما يحرص المركز الاعلامي لمجلس الوزارء على مناشدة جميع وسائل الإعلامي ووسائل التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية والموضوعية في نشر الأخبار، كذلك التواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد قبل نشر أي معلومات، نفي شائعات أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشأن الإبلاغ عن أي شائعات.