تعرف على خدمة موجود موبايلي وخطوات الأشتراك بها وإلغاء الأشتراك بها

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، ان تقوم بالتعرف على خدمة موجود موبايلي والتي تعتبر من ضمن الخدمات الهامة الذي يستفاد منها الكثير من الأشخاص، وبالتالي يمكنك متابعة المقال للتعرف على الكثير.

خدمة موجود موبايلي

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على خدمة موجود موبايلي من خلال النقاط التالية:

حيث ماعليك سوى الاتصال برقم ( **21*1431# )

ثم تقوم الشركة بالتواصل معك لمساعدتك من أجل التعرف على الخطوات اللازمة.

مزايا خدمة موجود موبايلي

مجانية.

بدون أي خصم من الرصيد.

في حالة غلق الجوال أو فصل شحن الجوال بطريقة مفاجئة من خلال تلك الخدمة يساعدك على الحصول على المكالمالت الفائتة حين غلق الهاتف.

تمكنك من تحديد المكالمات التي تريد معادوة الاتصال عليها مرة أخرى.

إلغاء خدمة موجود موبايلي

خطوات بسيطة تساعدك على إلغاء خدمة موجود موبايلي وهي :

قم بالاتصال على ## 67##

سيتم ارسال رسالة لك بإلغاء الخدمة.

رسوم خدمة موجود موبايلي

هل يوجد رسوم لخدمة موجود موبايلي؟ حيث كما ذكرنا في السطور السابقة أن تلك الخدمة مجانية بصورة كاملة ولا يوجد أي رسوم أو ضريبة على الخدمة.

معلومات عن خدمة موجود موبايلي

تتميز خدمة موجود موبايلي بأنها تساعد العميل على معرفة من حاول الاتصال أو كم عدد المكالمات الهاتفية في حالة غلق أو فصل الهاتف، أو في حالة شعور الفرد بالاسترخاء وتجنب المكالمات، ويريد بعد ذلك معاودة الاتصال بمن حاول الاتصال في وقت عزلته، لذا تعد من أهم الخدمات.