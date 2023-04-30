قم بتحديث البرنامج وأحصل على مزايا تطبيق الواتساب الجديدة 2023

مزايا تطبيق الواتساب الجديدة عديدة ومختلفة وقد تم إصدارها مؤخرا على جميع أجهزة الهاتف المحمول كما قام بتحديث العديد من الخاصيات في هذا التطبيق.

مزايا تطبيق الواتساب الجديدة

توجد العديد من المزايا المختلفة والمتنوعة التي تم إطلاقها بواسطة تطبيق واتس اب مؤخرا ومن أهم وأشهر هذه المميزات المختلفة ما يلي:

من أشهر مزايا تطبيق واتساب التي تم الإعلان عنها مؤخرا هو القدرة على إدارة من يمكنه رؤيتك متصل أم لا وهذه الميزة متاحة فقط لبعض الأشخاص.

كما أنه تميز مؤخرا بإتاحة إصدارات تجريبية للمستخدمين لكي يكونوا قادرين على استخدامها.

كما أن إصدار تطبيق واتساب الجديد يتميز بأنه قام بإصدار خاصية من يمكنه رؤية صورة البروفايل الخاصة بك على حسب رغبة المستخدم.

تحديث واتساب

تم إصدار تحديث واتس اب جديد مؤخرا على جميع أجهزة الهاتف المحمول وهذا التحديث يمكن أن يتمثل في الآتي: