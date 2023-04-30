تكنولوجيا

قم بتحديث البرنامج وأحصل على مزايا تطبيق الواتساب الجديدة 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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مزايا تطبيق الواتساب الجديدة
مزايا تطبيق الواتساب الجديدة

مزايا تطبيق الواتساب الجديدة عديدة ومختلفة وقد تم إصدارها مؤخرا على جميع أجهزة الهاتف المحمول كما قام بتحديث العديد من الخاصيات في هذا التطبيق.

مزايا تطبيق الواتساب الجديدة

توجد العديد من المزايا المختلفة والمتنوعة التي تم إطلاقها بواسطة تطبيق واتس اب مؤخرا ومن أهم وأشهر هذه المميزات المختلفة ما يلي:

  • من أشهر مزايا تطبيق واتساب التي تم الإعلان عنها مؤخرا هو القدرة على إدارة من يمكنه رؤيتك متصل أم لا وهذه الميزة متاحة فقط لبعض الأشخاص.
  • كما أنه تميز مؤخرا بإتاحة إصدارات تجريبية للمستخدمين لكي يكونوا قادرين على استخدامها.
  • كما أن إصدار تطبيق واتساب الجديد يتميز بأنه قام بإصدار خاصية من يمكنه رؤية صورة البروفايل الخاصة بك على حسب رغبة المستخدم.

تحديث واتساب

تم إصدار تحديث واتس اب جديد مؤخرا على جميع أجهزة الهاتف المحمول وهذا التحديث يمكن أن يتمثل في الآتي:

  • تحديث واتس اب الجديد يتيح لك إمكانية استخدام محادثة جماعيا أو مرئية عبر واتساب من خلال الضغط على إنشاء اتصال ومن ثم اختيار قائمة المكالمات.
  • أعلن زوكرييرج عن اختيار مكالمات الفيديو المشفرة الآمنة لما يصل إلى أكثر من 32 شخص .
  • كما أن هذا التحديث أتاح إمكانية إرسال رسالة إلى أي شخص غير موجود في جهات الاتصال الخاصة بك .
  • يمكن إرسال الرابط إلى الأشخاص للانضمام إلى المكالمات أسهل من أي وقت مضى.
  • يمكن أن ينضم الشخص إلى مكالمات الواتس اب عند تثبيت هذا التطبيق على كل أجهزة المشتركين في المحادثة.

جهاد حسينمنذ ساعتين
0

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