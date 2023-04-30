هذه هي اماكن صرف معاشات مايو بالزيادة المقررة من الحكومة 2023

حظيت اماكن صرف معاشات مايو بالزيادة بإهتمام الناس في الساعات الأخيرة، خاصة بعد اقتراب موعد صرفها وهو الأول من شهر مايو، وبعد دراسة حالات المستحقين من المقرر أن يتم صرف المعاشات بالزيادة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%.

اماكن صرف معاشات مايو بالزيادة

و من المقرر أن يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة من منافذ البريد المصري، البنوك وبنك ناصر الاجتماعي، المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فوري وكارت ميزة.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأيام حسب فئات الصرف والتي جاءت كالآتي:

– أًصحاب المعاشات أقل من 1300 جنيه سيتم صرف معاشهم يومي 1 و 2 و3

– أصحاب المعاشات الأكثر من 1300 وأقل من 2300 تصرف لهم يومي 3 و 4 مايو

-وتصرف معاشات الأكثر من 2300 يومي 5 و6 مايو

جدول زيادات معاشات شهر مايو

وقد جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وفي هذا السياق يبحث المواطنين عن تفاصيل تلك الزيادة والتي جاءت كالآتي:

– لمن يصرف له المعاش بقيمة 1300 جنيه يصل معاشه الى 1495

– لمن يصرف له المعاش بقيمة 2300 جنيه يصل معاشه الى 2645

– لمن يصرف له المعاش بقيمة 3500 جنيه يصل معاشه الى 4025

– لمن يصرف معاشه بقيمة 4300 جنيه سيصل معاشه الى 4945

– لمن صرف معاشه بيمة 5300 جنيه يصل معاشه الى 6095

– لمن يصرف معاشه بقيمة 6500 جنيه يصل معاشه الى 7475

في نهاية المقال فقد تكون حصلت على كافة المعلومات التي تتعلق بشأن اماكن صرف معاشات مايو بالزيادة 2023، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تتعرف على مواعيد صرف الرواتب في الأوقات الصحيحة.