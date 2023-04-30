تردد قناة ssc على جميع الاقمار الصناعية لمتابعة الدوري السعودي 2023

تردد قناة ssc، يزداد البحث عن تردد قناة اس اس سي السعودية حيث تعتبر من اهم القنوات التي تقوم بعرض مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية، لذلك يزداد البحث عن تردد القناة لمتابعة مباريات الدورى السعودي.

تردد قناة ssc

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب:افقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الاستقطاب: أفقي HD.

.معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

معدل الترميز: 27500.

قمر الصناعي: بدر سات.

محتوي قناة ssc السعودية

تقوم القناة بعرض بطولات كرة القدم المحلية والدولية، وتقدم دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى دوري المحترفين السعودي.تعرض قنوات SSC الرياضية الجديدة مباراة السوبر السعودي وكذلك مباريات كأس الملك.تقدم هذه القنوات العديد من البرامج التحليلية والنقدية.سيتم عرض تصفيات كأس العالم 2023 في آسيا على هذه القنوات، وتبث القنوات مباريات متعلقة بكأس الاتحاد الآسيوي ، وكذلك كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر السعودي وكأس السوبر الإيطالي.سيتم نقل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمباريات كأس العالم 2023 في قطر.تعرض القنوات بطولة كأس الحرمين بالإضافة إلى عرض الدوريين الألماني والإيطالي، وايضا تبث القنوات مباريات متعلقة بكأس الاتحاد الآسيوي ، وكذلك كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر السعودي وكأس السوبر الإيطالي.سيتم نقل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمباريات كأس العالم 2023 في قطر.

خطوات ضبط قناة ssc

اولا الدخول علي القائمة الرئيسية من خلال الريموت الالكتروني.