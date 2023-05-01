يقوم العديد من المشتركين في خدمة المصرية للاتصالات بالبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وطريقة الدفع، فهم يهتمون بمعرفة تاريخ استحقاق دفع هذه الفاتورة، قبل أن تقوم الشركة بإيقاف خدمتها الأرضية والإنترنت عن المشتركين الذين لم يسددوا قيمة فواتيرهم في الوقت المحدد وخلال فترة التسوية التي حددتها الشركة، وفرت الشركة خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة لجميع عملائها، وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة عبر الرابط الخاص بالشركة، كما يوجد طرق أخرى للسداد التي سنقوم بشرحها معًا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وطريقة الدفع

يمكن للفرد بسهولة الاستفسار عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء للشركة المعين، وهو رقم 111، لتجنب دفع غرامات التأخير في سداد الفواتير، يمكن تغيير الرقم فقط للاستقبال، وسيتوقف الخدمة بعد 4 شهور من عدم الدفع، وسيتم إلغاء الخط نهائيًا بعد 7 أشهر، ويتضمن ذلك الإجراءات التالية للاستفسار

أولا: انتقل إلى موقع الويب الخاص بالشركة.

ثانيًا: اكتب رمز منطقتك المحدد.

في الخطوة الثالثة، يتم طلب رقم الهاتف الخاص بك، ثم اضغط على زر “إظهار الفواتير” في النهاية.

وسوف تظهر جميع فواتيرك مع كافة التفاصيل المتعلقة بها، حيث يمكنك سداد قيمتها بالنقر على “أدفع الآن”.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي

قدمت شركة الاتصال المصرية WE خدمة جديدة لسداد فواتير الهاتف الأرضي للشهر الحالي، وهو شهر أبريل عام 2023. يمكنك سداد فواتيرك بسهولة كبيرة عبر الإنترنت باستخدام عدة طرق مختلفة التي أعدها الشركة خصيصًا، وتشمل هذه الطرق