كشف PDF أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2023 خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

تنظم وزارة السياحة غدا الأحد ، يانصيب الحج السياحي 2023 ، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة يانصيب الحج السياحي 2023 غدا ، بعد إغلاق باب التقديم في الحج السياحي يوم الخميس الماضي ، عقب قرار الوزارة تمديد فترة قرعة الحج السياحي. باب التقديم للراغبين في أداء فريضة الحج ، وإعلان نتيجة الحج السياحي على بوابة الحج المصري بعد القرعة.

بوابة الحج المصرية

قررت وزارة السياحة والآثار تمديد موعد التسجيل حتى الخميس الماضي 27 أبريل ، بعد أن كان من المقرر أن يغلق يوم الأربعاء 19 أبريل ، فيما أكدت وزارة السياحة الالتزام بإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالقرعة. الحج السياحي كما هو في الموعد المحدد وهو 30 ابريل.

تعلن وزارة السياحة عن نتيجة يانصيب الحج السياحى على بوابة الحج المصرية ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط البوابة من هنا.

البوابة المصرية الموحدة للحج

للحصول على نتيجة يانصيب الحج السياحي 2023 فور إجرائه وإعلانه غدًا ، من خلال الخطوات التالية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج ، على النحو التالي:

الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا.

اختر استفسارًا عن نتيجة اليانصيب

أدخل الرقم الوطني ورقم المصنع المدرج أسفل صورة البطاقة الشخصية

أدخل رمز التحقق الظاهر على الموقع

انقر فوق بحث

ستظهر نتيجة يانصيب الحج السياحي 2023 سواء فائز أم لا.

الحج السياحي 2023

حددت وزارة السياحة تكلفة حج السياح لعام 2023 ، حيث كانت أسعار حج 2023 السياحية على النحو التالي:

تكلفة الحج السياحي 2023 برنامج سياحي من فئة الخمس نجوم ، صف أول مباشر بالحرم الجامعي ، بطول 250 مترًا ، بقيمة 310 آلاف جنيه.

تكلفة حج السياح 2023 برنامج سياحي من فئة الخمس نجوم الصف الثاني من 250 مترًا إلى 1250 مترًا ، بقيمة 275 ألف جنيه.

تكلفة الحج السياحي 2023 برنامج سياحي من فئة الخمس نجوم ، على مسافة 1250 مترًا إلى 4000 متر ، فنادق خمس نجوم ، بقيمة 230 ألف جنيه.

تكلفة رحلة الحج السياحي 2023 البرنامج الاقتصادي 130 ألف جنيه خصص لها 8 آلاف تأشيرة دخول.

– كلفة الحج السياحي 2023 برنامج أرض اقتصاديا بقيمة 130 ألف جنيه خصصت لأربعة آلاف تأشيرة دخول.

وزارة السياحة المصرية للحج

أكدت وزارة السياحة أن جميع الأسعار المستلمة لا تشمل تذاكر الطيران لجميع المستويات باستثناء مستوى الأرض ، بينما تم تحديد فترات التحسين لمستوى البرنامج بما في ذلك المستوى الاقتصادي ومستوى الأرض فقط ، ويكون ذلك قبل أو بعد الحج. والطقوس ، وعلى مسافة أقصاها 1250 متر من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

التحسين متاح على النحو التالي:

ولتحسين الفنادق فئة 5 نجوم تم تحصيل 1500 ريال سعودي وإبرام عقد بين شركة السياحة والحج.

لتحسين الفنادق فئة 4 نجوم تم تحصيل مبلغ 1200 ريال سعودي وإبرام عقد بين شركة السياحة والحج.

لتحسين الفنادق فئة 3 نجوم تم تحصيل 800 ريال سعودي وإبرام عقد بين شركة السياحة والحج.