رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

يزداد البحث عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2023 حيث اتاحت وزاره التضامن الاجتماعي أن يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بشكل الكترونى وذلك من خلال الرابط الرسمي المعلن عنه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

يمكن لأى مواطن من المواطنين المصريين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه من خلال الدخول على رابط المتاح من وزاره التضامن الاجتماعى ثم كتابه الرقم القومي للمستحق من معاش تكافل وكرامه، وبعد ذلك الضغط على خانه الاستعلام.

الاوراق المطلوبه للتقديم على معاش تكافل وكرامه

صوره قسيمة الزواج لجميع أفراد الاسره ، صوره بطاقة التموين المسجل عليها اسم مكتب التموين، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنه، قيد للطالب المقيد جامعياً ، كود كشف الاعاقه من اللجان الطبيه وذلك فى حاله المرض المزمن أو الإعاقة الجسدية ، صوره شهادة وفاة الزوج أو الزوجه، صوره شهاده الهجر أو ما يدل على. الانفصال، صوره إقرار الوصاية للايتام، صوره شهاده السجن لحالات سجن الاب أو الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

1 – تمت زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا.

2 – وارتفع معاش المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه.

3 – تمت زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

4 – تمت زيادة معاش كرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيهًا.