PDF.. تحميل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 المعلن من وزارة التربية والتعليم

دول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 هو التي يشغل بال الملايين من الطلبة والطالبات ليتمكنوا من معرفة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023، لذلك كثرت التساؤلات من قبل الطلاب عن جدول امتحانات تانية ثانوي 2032 الفصل الدراسي الثاني، ويتم عقد الامتحانات الكترونياً، وايضا ورقياً وفقاً للمواعيد طلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، ويتمّ امتحان المواد غير المضافة للمجموع حسب كل محافظة من محافظات مصر.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023

يرغب الطلاب في معرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 للتأهل لامتحانات الترم الثاني العام الدرسي الحالي 2023.

الاحد بتاريخ 7 مايو 2023 : مادة اللغة العربية .

الثلاثاء 9 مايو 2023 : امتحان مادة تطبيقات الرياضيات ومادة التاريخ .

الخميس 11 مايو 2023 : امتحان اللغة الأجنبية الاولي.

الاحد 14 مايو 2023 : امتحان مادة الأحياء ومادة الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.

الخميس 18 مايو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 21 مايو 2023 : امتحان الجبر و التفاضل وحساب المثلثات.

امتحانات اخر العام الدراسي 2023 تانية ثانوي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023الترم الثاني أكثر اهتماما من قبل الطلاب وو أولياء الامور التي تكون في مطلع الشهر المقبل وهو بداية شهر مايو ، إذ ازدادت معدلات البحث خاصة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق عقدها.

تبدا امتحانات تانية ثانوي 2023الترم الثاني في الاسبوع الاول من شهر مايو.

تتضمن الامتحانات على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%والاسئلة المقالية القصيرة بنسبة 15%.

85%والاسئلة المقالية القصيرة بنسبة 15%. وتجري امتحانات تانية ثانوي 2023 إلكترونيا وايضا للطلاب الذين تسلموا التابلت والمدارس المتصلة بالإنترنت.

وتكون الامتحانات ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت وللمدارس غير متصلة بالإنترنت.

شرط اساسي لدخول الامتحانات ملىء الاستمارة للصف الثاني الثاني الثانوي 2023.

وتنطلق الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل خوفا علي سلامة الطلاب.