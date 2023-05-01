كشف PDF اسماء المقبولين في حرس الحدود بالعراق 2023 موقع وزارة الداخلية www.moi-jobs.iq

اسماء المقبولين في حرس الحدود بالعراق 2023، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الشباب التي تقدمت للحصول علي فرصة تطوع في ادارة حرس الحدود العراقية ويريد الكثير من المواطنين بالعراق بالوقت الحالي الحصول علي أسماء المقبولين في وظائف حرس الحدود لهذا العام والتي من المفترض أن يتم الكشف عنها بالوقت الحالي ولكن حتي الأن لم تقوم الوزارة بالكشف عن اسماء المقبولين، في جميع محافظات ومناطق البلاد ، حيث يرغب الكثير بالإطلاع علي الكشوفات التي سوف تعلن عنها وزارة الداخلية خلال الايام القادمة بالتحديد في بداية الشهر الجاري .

اسماء المقبولين في حرس الحدود 2023

وكشف وزارة الداخلية العراقية بالايام الماضية عن التوقيت الذي سوف يتم الإعلان في عن الأسماء المقبولة ، إلا أن المديرية العامة أعلنت في الأيام الماضية أن خلال أيام قليلة ستقوم بالإعلان عن جميع أسماء المقبولين بشكل مباشر، حيث إن الوزارة هي أوشكت الوزارة بالوقت الحالي عن الإنتهاء من عملية فرز المتقدمين وسوف يتم استكمال عملية مراجعة النتيجة والإشراف على إصدارها عبر موقعها الرسمي ، وأكدت الوزارة أن الأسماء ستكون متاحة أيضًا عبر منصة مظلتي الإلكترونية ، وفيما يلي سنزودك بكيفية التفاصيل والاستفسار عن النتيجة التي سوف تتوفر عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة أو المنصة التي أتاحتها الوزارة.

نتائج اسماء المقبولين في حرس الحدود 2023 العراق