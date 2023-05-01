بطل مسلسل 100 وش !! وفاة مصطفى دوريش اليوم يصدم الوسط الفني

حالة من الصدمة انتشرت بين الوسط الفني في الساعات الأخيرة بعد اعلان خبر وفاة مصطفي دوريش، والذي رحل فجأة عن عالمنا، وكانت الصدمة بنشره بوست غريب يعبر من خلاله عن شعوره بإقتراب وفاته ليرحل بعدها بساعات قليلة.

وفاة مصطفى دوريش

وكان المنشور الأخير الذي قام بمشاركته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعبر فيه عن معاناته من النوم، وأنه لا يستطيع النوم تماماً، ورد عليه أكثر من فنان في التعليقات بصيغة المزاح ليرحل بعدها ساعات.

وكشفت الفنانة نهال عنبر مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية عن سبب الوفاة، معلنة أنه رحل عن عمر يناهز الـ 43 أثر تعرضه لتوقف عضلة القلب بشكل مفاجيء، دون أن يعاني من أي أمراض سابقة .

معلومات عن مصطفى درويش

مصطفى درويش فنان مصري ولد عام 1980 بدأ حياته الفنية في عام 2011 من خلال فيلم كف القمر، ومن هنا توالت الأعمال الفنية عليه، ولكن بداية شهرته الحقيقة كان في مسلسل بـ 100 وش على الرغم من طول مسيرته الفنية مشاركته في العديد من الأعمال.

حيث قدم أكثر من 30 عمل درامي و سينمائي، كما أنه شارك أهم النجوم ف رحلتهم، على الرغم من ذلك تخللت حياته العديد من الأزمات بسبب تصريحاته الجريئة مع الفنانين، أشهرها أزمته مع الفنانة شيرين رضا عندما وصفها بأنها كبيرة في السن، كما أنه كان يحرص بشكل مستمر عن مشاركته ارائه وحياته الشخصية مع متابعيه عبر حسابه على فيسبوك.