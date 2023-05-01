ينفي ذلك !! .. حقيقة السجن المؤبد لمعتز مطر بهذه القضية 2023

أصدرت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، حكم بحبس مقدم البرامج معتز مطر و 4 آخرين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

السجن المؤبد لمعتز مطر

وكانت قد وجهت لمعتز مطر تهمة قيادة جماعة ارهابية قد أسست على خلاف أحكام القانون ومنعت مؤسسات الدولة أداء عملها، و تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، كما أنه تم توجيه أيضاً عدة تهم أخرى كالتخطي لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة، ليحكم عليه بالمؤبد هو و4 آخرين وهم مقدم البرامج سامي كمال الدين سنجاب، وطارق محمود واعظ بالأزهر ومحمد أحمد امام وخطيب بأوقاف القليوبية.

من هو معتز مطر

معتز مطر هو صحفي وإعلامي مصري ولد عام 1974، في بداية حياته عمل بمجال الصحافة والإعلام كإعلامي وصحفي رياضي، وقدم العديد من البرامج الرياضية، حتى ثورة 25 يناير ذاع سيطه أكثر بمهاجمة بسبب نقده اللاذع للحكومات وظل في مسيرة تقديم البرامج عبر قنوات خاصة بجماعة الأخوان المسلمين، وبعد صدور عدة أحكام ضده توجه معتز لتركيا لتدقيم برنامجه الجديد وأصدر حملة أطمن أنت مش لوحدك، لمناصرة كل من يسير على خطاه.

الأحكام الصادرة ضد معتز مطر

صدر ضده حكم عام 2015 بحبسه 10 سنوات غيبابياً بتهمة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والترويج للقيام بأعمال عنف، وفي عام 2016 صدر حكم آخر بحبسه غيابياً لمدة عامين بتهمة بث الشائعات ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.