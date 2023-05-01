بدء من اليوم .. تطبيق قيمة زيادة معاشات مايو 2023 المقررة من الحكومة

قيمة زيادة معاشات مايو 2023 تختلف على حسب المعاش الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة في هذا الشهر كما يتم صرف المعاشات على ثلاثة أيام.

قيمة زيادة معاشات مايو 2023

يمكن أن تصل قيمة زيادة معاشات شهر مايو إلى الآتي:

سوف تصل الزيادة إلى 1725 جنية مصري لمن يتقاضى معاش يصل قيمته إلى 1500 جنية شهريا.

سوف تصل قيمة الزيادة إلى 1840 جنية مصري في شهر مايو لمن يتقاضى معاش يصل إلى 1600 جنية شهريا.

من يتقاضى معاشا بقيمة 1700 جنيه، سيحصل بعد الزيادة على 1955 جنيهًا.

ومن يتقاضى معاش بقيمة 1900 جنيه، سيحصل بعد الزيادة 2185 جنيهًا.

من يحصل على معاش يصل إلى 2000 جنية مصري شهريا فسوف يحصل على 2300 جنية بعد الزيادة.

من يتقاضى معاشًا قدره 2100 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2415 جنيهًا.

و2645 جنيهًا بعد الزيادة لمن يبلغ قيمة معاشه الأصلي نحو 2300 جنيه.

من يتقاضى معاشا بقيمة 2500 جنيه، سيحصل على 2875 جنيهًا.

من يتقاضى معاشًا قدره 2900 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 3335 جنيهًا

من يتقاضى معاشًا قدره 3200 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 3680 جنيهًا

يمكن أن تصل قيمة معاش الشخص الذي يتقاضى أجرا 5000 جنية إلى 5750 جنية بعد الزيادة.

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023

مواعيد صرف معاشات شهر مايو هي: