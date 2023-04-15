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هنا الزيادة الجديدة .. مرتبات أبريل 2023 للمعلمين بالزيادة الجديدة

البديلمنذ ساعتين
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يسأل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية ، اليوم الجمعة ، عبر محرك البحث الأكثر شهرة في العالم ، جوجل ، عن رواتب المعلمين في أبريل 2023 ، فهم يحاولون معرفة التاريخ والجدول الزمني. وافق الرئيس عبد الفتاح على توزيع ومبلغ الزيادة الجديدة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

كجزء من ذلك ، قام د. كشفت وزارة المالية برئاسة محمد مييد عن جميع الأسئلة التي تدور في أذهان جميع المعلمين في العصر الحالي والتي سنكشف عنها في التقرير التالي:

مرتبات أبريل 2023

من 13 إلى 30 أبريل ، بما في ذلك زيادة حوافز الأداء 300 جنيه استرليني للمعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

جدول الزيادة الجديد للمعلمين

الدرجة السادسة وما يعادلها: 3500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة وتقديرها: 5 آلاف جنيه شهرياً.

الخريجون العاملون بالولاية: 6 آلاف جنيه شهريًا.

حملة الدكتوراه العاملين بالولاية: 7 آلاف جنيه شهريا.

البديلمنذ ساعتين
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