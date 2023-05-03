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ما هو تردد قناة حنبعل Hannibal tv علي النايل سات وتابع المؤسس عثمان ح124 مترجم

تردد قناة حنبعل Hannibal tv

علي ابو مازنمنذ ساعتين
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موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 124

تعد قناة حنبعل من القنوات المعروفة بالوطن العربي ولقت شهرة واسعة للغاية وذلك بسبب عرضها المستمر للعديد من الاعمال التركية المترجمة ولذلك يسعي الجميع لمعرفة تردد القناة عقب توقفها بالفترة الأخيرة ولذلك نستعرض لحضراتكم اهم الاعمال التي تعرضها القناة باستمرار بدون توقف وايضا التردد الخاص بالقناة عقب توقفها علي القمر الصناعي نايل سات .

قناة حنبعل مسلسل المؤسس عثمان مدبلج

ويعد مسلسل المؤسس عثمان من الاعمال التركية التي لقت نجاح كبير ويستمر عرضة حتي الان وتم عرض اربع مواسم حتي الان وحقق المسلسل شعبة كبيرة للغاية في الوطن العربي بسبب الاحداث القوية التي يسردها المسلسل التركي، وإستطاع ان يجذب انتباه المتابعين خلال وقت عرضة بتركيا وجدير ان المسلسل يعرض علي قناة حنبعل مترجم بالعربي .

وتعرض اليوم الحلقة الـ124 من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان وجدير ان قناة حنبعل هي الناقل الحصري لذلك المسلسل التركي الذي يعد من أبرز الاعمال التي تعرض بالوقت الحالي وحقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي .

تردد قناة حنبعل Hannibal tv

ونستعرض مع حضراتكم التردد الخاصة بالقناة التونسية التي تعرض المؤسس عثمان مترجم بالعربي ويمكن الحصول علي ترددها من خلال الرموز المتوفرة بالاسفل .

القناة:قناة حنبعل
تردد النايل سات:11657
تردد نايل سات عال الدقة:11657
عربسات:12643
المقر الرسمي:مدينة السكرة شمال تونس

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علي ابو مازنمنذ ساعتين
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