استعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي عبر موقع tk.moss.gov.eg

يقدم برنامج تكافل وكرامة الدعم الحكومي للأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجة، ويتيح لهم الاستفادة من عدد من المزايا والخدمات الاجتماعية. ولمعرفة حالة الاشتراك في هذا البرنامج والاستفسار عن مستحقات المعاش، يوفر البرنامج بوابة خاصة للاستعلام والشكاوى والاطلاع على معلومات الاشتراك. يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاشهم ومواعيد الكشف الطبي، وتعديل بياناتهم الشخصية وغيرها من الخدمات المتاحة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. وتأتي هذه الخدمة ضمن حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة وتوفير حياة كريمة للجميع.

استعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالزيادة

في أبريل 2023، أصبح الاستعلام عن موعد صرف التكافل والكرامة التي تُقدم للأسر المصرية المتطابق عليها من أهم الأشياء المتداولة في الجمهورية الآن. وقد بدأ بالفعل موجة من الانتظار والتخمين حول موعد صرف هذه المستحقات، حيث يُصرف دعم تكافل وكرامة في كل شهر ميلادي في الـ15 منه، وسنتابع قضية صرف هذا الشهر عن كثب، تشتمل على الحصول على شهادات معينة تثبت الحالة الاجتماعية للفرد و نوع الدخل ومدى اعتماده على هذا الدخل، كما يشترط أن يكون المتقدم من أسرة فقيرة و بدون مساندة مالية كافية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تختلف حسب برامج الدعم التي يطبقها كل مؤسسة، سنعرض ونتابع الآن معكم على الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن حالات استحقاق صرف هذا الدعم، وذلك من خلال الخطوات التي يذكرها المقال عبر موقع وزارة التضامن الرسمي، وهي كالتالي