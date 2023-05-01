موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر والقنوات المجانية الناقلة للقاء

يترقب الالاف من مشجعي كرة القدم المباراة الهامة والمرتقبة بين قطبي الكرة المصرية ويبحثون عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بكثافة، حيث من المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بعد أيام قليلة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور جماهيري مكثف، وستقوم عدة قنوات مجانية بنقل هذا اللقاء الحماسي الذي سيسعى فيه كلا الفريقين للفوز ورفع الكأس الغالية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر مساء الجمعة المقبل باستاد “محمد بن زايد” فى العاصمة أبو ظبي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

مباراة الأهلي والزمالك

وقد طالب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ”طى” صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير في مباراة السوبر المحلي القادمة أمام فريق الزمالك وبذل قصارى الجهد للتتويج باللقب واسعاد الجماهير، ومن المقرر أن يسافر المارد الأحمر غدا الثلاثاء إلى الإمارات، والجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية فى 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تمكنت عدة قنوات من الحصول على حقوق بث مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك، حيث ستبث المباراة على:

قناة اون تايم سبورتس.

قناة أبو ظبي الرياضية.

حكم مباراة الأهلي والزمالك

تم اسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري إلى الحكم الدولي محمود البنا، وسيعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وأحمد توفيق طلب، على أن يكون الحكم الرابع وتقنية الفيديو من الإمارات.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: – محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- محمد هاني- على معلول- محمود متولي.

خط الدفاع: مروان عطية- حمدي فتحي- أليو ديانج- حسين الشحات- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.