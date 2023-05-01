بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تتضمن البطاقة العديد من المزايا مثل الكشف المجاني والإمكانية لدمج المعاش فيها.

طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

قوم بإدراج طلبك عبر بوابة الخدمات المتكاملة وتوصيل البيانات بدقة شديدة.

املأ استمارة البيانات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الإجراء الذي يتضمن (مجموعة من الأسئلة الخاصة) ببطاقة الخدمات المتكاملة.

بعد إكمال التسجيل سيتم عرض الرقم الخاص بطلبك، يجب الاحتفاظ به جيداً لتحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

تحقق من الطلب الذي تم تقديمه لبطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام خاصية الاستعلام عن الطلبات عبر البوابة الإلكترونية.

عندما توافق على طلب كارت الخدمات التكاملية الخاص بك، قم بالحجز عن طريق النقر على أيقونة الحجز في البوابة، ثم اذهب إلى مركز التدريب الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، واحرص على أن تحضر جميع الأوراق والملحقات اللازمة لتسجيل بيانات تقييم أدائك الوظيفي.

وفقًا للإجراءات والمعلومات التي تم جمعها، سيتم تحديد نوع وشدة الإعاقة التي تعاني منها وما إذا كنت مؤهلًا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لا.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تُمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، كما هو محدد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، التابعة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء حالات أمراض القلب وإضرابات التواصل والاضطرابات النفسية والانفعالية، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن التحديات التي يواجهها الأفراد في التعلم، حركة الجسم، والانتباه يجب التركيز عليها، من ضمن الإجراءات المتخذة هي تطبيق هذه الإحكام على جميع المؤسسات، سواء كانت حكومية أم غير حكومية، تأتي بطاقة الخدمات المتكاملة كوسيلة فعالة لمساعدة أصحاب الإعاقات في الحصول على العديد من الخدمات والمزايا المحددة بالقانون.