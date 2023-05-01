الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ، تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأفراد ذوي الإعاقة فقط، وهي الأفراد الذين ينص عليهم المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، باستثناء الأمراض القلبية، تشير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك مشاكل في التواصل والصعوبات النفسية والانفعالية وصعوبات الحركة وفرط الانتباه التي تعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقات. وتدعو للتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة وتوفير الخدمات والمزايا التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون.

بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك العديد من المواطنين يسعون إلى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ويتساءلون عن فئاتهم المؤهلة بعد ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار. ويأتي هذا خاصة بعد العديد من المزايا التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة مثل الفحص المجاني وإمكانية دمج المعاش.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع شروط لتحديد المستحقين للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقتصر هذه الفئات على المعاقين فقط.

كما أن المرسوم يعمل على جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ويدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الفوائد والخدمات العديدة المصرح بها بموجب القانون.

أشارت الوزارة إلى أنها أصدرت بطاقة خدمات متكاملة بثلاثة ألوان معينة وهي “الزرقاء، الخضراء، والأرجواني”. ويدل كل لون على مستوى الإعاقة ونسبتها.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2023

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي بأن اللون الأزرق الموجود في بطاقات الخدمات المتكاملة يعني الإعاقات الشديدة، أما اللون الأخضر فيدل على الإعاقات الوسطى، واللون الأرجواني يعني الإعاقات البسيطة.

إعاقات كارت الخدمات المتكاملة الأخضر

يشير تصنيف بطاقة الخدمات المتكاملة “الخضراء” إلى الإعاقات المنتمية إلى المرحلة الثانية المتوسطة والتي تتضمن ما يلي