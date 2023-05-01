يبحث عدد كبير من الناس عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة والقنوات الناقلة التي تمتلك حق البث الحصري الأول. بعضهم يتساءلون عن المنصات التي تقدم المسلسل مترجمًا ومدبلجًا باللغة العربية، بسبب شعبيته لدى العديد من الجنسيات العربية الذين يرغبون في الاستمتاع بتفاصيل الأحداث بدقة والتفاصيل، مسلسل قيامة عثمان يعد واحداً من أشهر الأعمال التاريخية في تركيا منذ العام 2019، وذلك بسبب أنه يروي جميع الأحداث والإنجازات التي حدثت في القرن الثالث عشر، ويتضمن هذا المسلسل فريقاً كبيراً من الممثلين والممثلات الذين استطاعوا تحقيق نجاحاً كبيراً في هذا العمل بأدائهم الفريد والمميز، ونقدم لكم اليوم تفاصيل جديدة وأحداث حول الحلقة 124 من المسلسل الرائع قيامة عثمان، تابعونا للحصول على التفاصيل.

مسلسل المؤسس عثمان

يُعدُّ مسلسل “قيامة عثمان” من بين أشهر المسلسلات التي قدَّمها الفنَّان التركي بوراك أوزجيفيت والمخرجَيْ يلدز جاغري عتيق سوي، حيث تَدَورُ قصَّة المسلسل ابتداءً من الموسم الأول حول صراعات الشيخ عثمان، الذي عُيِّنَ من قِبَل الشَّعْب كونه حاكمًا يتمتَّعُ بصِفات القوّة والشُّجاعة ولديه عقلٌ حكيمٌ يستطيعُ إدارةُ الأمور ومواجهةَ كل الصعوبات مهما كانت، ويعتبر السبب الرئيسي وراء اختيار أرطغرل أن يكون عثمان الحاكم الجديد للدولة العثمانية بعد رحيله هو أنه يواجه العديد من الصراعات مع المغول و نايمان المخادعين، الذين يخططون للتخلص من بالا وتورغوت لدعمه عثمان على الرغم من أنه لديه أشقاء أكبر سناً.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة والقنوات الناقلة

علي atv التركية يتم عرض حلقة واحدة من مسلسل “قيامة عثمان” مرة في الأسبوع، ويدوم العرض لمدة 120 دقيقة. يتم بث المسلسل يوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً على قناة atv التركية، ويوم الخميس الساعة الثامنة مساءً أيضًا على نفس القناة بالإضافة إلى ذلك، يتم بث الحلقة المترجمة باللغة العربية في الساعة 1 بعد منتصف الليل في يوم الأربعاء على موقع قصة عشق، مصر هي أم الدنيا وتمتد منها قنوات اليرموك والصعايدة والفجر الجزائرية.