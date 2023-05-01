تتماشى التحقيقات المتعلقة بالبحث عن عمل مع تزايد الوقت ولن تتوقف أبدًا منذ إنهاء فترة التسجيل، إذ بلغ عدد الأفراد الراغبين في الالتحاق بالوجبة التاسعة والأخيرة المعروضة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي أكثر من 500،000 شخص، يترقب المتقدمون للحصول على الوجبة التاسعة إصدارها بفارغ الصبر، فهي مساعدة مهمة تقدمها الحكومة للعديد من المواطنين بمن فيهم الأقل حظاً والذين لم يستفيدوا من الوجبات السابقة. ويتوجب أن يكون المتقدّم من أصل عراقي ومقيم داخل البلاد بشكل دائم، أحد الشروط الأساسية لكي يستفيد الأفراد الذين لم يستفيدوا من أي مشروع دعم آخر هو عدم استهداف الدعم لفئات محددة التي تحتاج إلى تحسين مستوى معيشتها في ظل غلاء الأسعار. و قد حصلنا اليوم على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي، تابعونا.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي

يمكنكم الحصول على تفاصيل المستحقين للوجبة التاسعة من خلال الدخول على الرابط الموجود تحت مظلة الهيئة الحماية الاجتماعية.

ثم اختيار الوجبة 9

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

ثم إدخال المحافظة.

سوف يتم عرض الكشوفات.

ثم النقر علي خانة “تحميل PDF” ثم انقر فوق “فتح”، وسيظهر لك أسماء الأشخاص المقبولين في محافظتك.

موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9

بدأ العد التنازلي للكشف عن الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، وقالت مصادر تابعة لوزارة العمل إنه سيتم الانتهاء من حساب عدد المستحقين للدعم خلال ساعات قليلة، وبعد ذلك سيتم الاتصال بالمستفيدين وتحديد المبالغ التي يستحقونها.يتم تحديد وقت توزيع النقد ونسخة من الكشوفات إلى مكاتب التضامن الاجتماعي في كل محافظة، بالإضافة إلى رفع نسخة إلكترونية على منصة مظلتي لتسهيل وصول المواطنين إليها.