أعلن الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن أسماء الفائزين بالوجبة التاسعة سيتم الإعلان عنها اليوم، وسيستفيد من هذه الوجبة الموجهة للفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود ما يقارب 200 ألف مواطن، أكد وزير العمل في العراق أن هناك عدد كبير جداً من الأفراد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، الذين لا يستحقون الإعانة الاجتماعية. وحتى الآن، تم صرف 163 ألف مواطن ولا يزال الوزير وفريقه يتابعون عملية التدقيق والفرز لتحديد من هم المستحقين للإعانة الاجتماعية، نقدم لكم رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يمكن اتباع الإرشادات التالية بخصوص أسماء المرشحين المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق عام 2023

يُرجى زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الموجود على العنوان https://spa.gov.iq . يرجى البحث عن الصفحة المختصة بالرعاية الاجتماعية والمراقبة. استفد من خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة للشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على الدعم الاجتماعي. بعد الضغط على “نتائج البحث عن الوجبة التاسعة” ستظهر لائحة تحوي أسماء المستفيدين من الدفعة التاسعة.



أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستُنشر الكشوفات النهائية لأسماء المستحقين للوجبة التاسعة اليوم، نجح جمع كبير من المواطنين في الحصول على هذه الوجبة، وهي تشمل أكثر من مائتي ألف مواطن عراقي. يستطيع المواطنون الاستفادة من منصة مظلتي، التي توفر العديد من الميزات الجيدة للمستفيدين، وبالإمكان الحصول على قوائم تحتوي على أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة من خلالها.

هناك إمكانية لتحديث معلوماتك الشخصية عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني، وتم تقديم طلبات لأكثر من 500 ألف مواطن في هذا البرنامج، ونحن ننتظر الإعلان عن أسماء المقبولين.

طريقة الاستعلام عبر منصة مظلتي

بخصوص تنزيل ملفات يحتوي على أسماء الأشخاص المشمولين في الدفعة التاسعة، حيث ينتشر بشكل كبير الصور في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “أسماء المشمولين” وسيتم نشر الأسماء الأخرى خلال ساعات قليلة. فقط سيتطلب الأمر الانتظار قليلاً ثم إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية

يمكن الدخول إلى منصة مظلتي عبر الرابط https://spa.gov.iq. الانتقال إلى صفحة البحث في النظام. إدخال بيانات العنصر المطلوب. بعد القيام بالخطوات السابقة، ستظهر صفحة جديدة تبحث عن الأسماء.

باستخدام منصة مظلتي والتسجيل فيها، تستطيع الحصول على خدمات ومعلومات تتعلق بالوجبات التي تقدمها الرعاية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية في العراق، يرجى زيارة الموقع بلا تردد والاستفادة من الخدمات المتاحة لك ولعائلتك.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطوير منصة مظلتي الإلكترونية لتوفير خدمات متعددة للمواطنين بجودة أفضل. إلى جانب تنظيم الرعاية الاجتماعية، ستتم إضافة خدمات أخرى مثل المعلومات عن التوظيف والتدريب والتأهيل المهني.

تعتزم الوزارة تنفيذ نظام إلكتروني متكامل يرتبط بجميع الجهات ذات الصلة بموضوع العمل والتوظيف والشؤون الاجتماعية في العراق، والذي سيسهل على المواطنين البحث عن وظائف مناسبة وتقديم طلبات عمل بشكل أسهل.

نية الوزارة تطبيق منظومة إلكترونية شاملة سترتبط بجميع الجهات المعنية بموضوع العمل والتوظيف والشؤون الاجتماعية في العراق، والتي تساعد المواطنين على البحث عن فرص عمل ملائمة والتقدم بطلبات العمل بسهولة.

يتم دعوة الأفراد المهتمين بالاستفادة من هذه الخدمات إلى متابعة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة “مظلتي” لمعرفة آخر الجديد والأخبار المتعلقة بالمبادرات والبرامج المتنوعة.

تهدف الوزارة المسؤولة عن العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، في النهاية، إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم فرص اقتصادية واجتماعية أكثر لهم، من خلال تطوير منصة مظلتي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، تأمل الوزارة في تعزيز