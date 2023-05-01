تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV الجديد 2023 لمتابعة المسلسلات التركية علي جميع الأقمار الصناعية
تردد قناة الفجر الجزائرية
تعتبر قناة الفجر الجزائرية أحد القنوات الهامة والمميزة في الوطن العربي حيث تقدم نوعية متميزة من البرامج والمحتوى الإعلامي العربي والدولي مع بث المسلسلات التركية التاريخية العربية، كما سيتم تناول تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV الجديد 2023 لمتابعة المسلسلات التركية علي جميع الأقمار الصناعية والطريقة الصحيحة لضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك.
قناة الفجر الجزائرية
تم تأسيس شركة شبكة الفجر الجزائرية في العام 2012 وهي قناة جزائرية تلفزيونية تركز على الأحداث الجزائرية والعربية وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإعلامية والثقافية وأيضاً البرامج الترفيهية والنقاشات والبرامج الدينية والاجتماعية. هدف القناة هو توفير محتوى مثير وممتع للمشاهدين العرب.
أهم برامج قناة الفجر الجزائرية
تعرض قناة الفجر الجزائرية العديد من البرامج المتنوعة، مثل
- مسلسلات تركية مجانا.
- تغطي البرامج الإخبارية والتحليلية الأحداث المحلية والعالمية.
- تركز البرامج الثقافية والتعليمية على نشر المعرفة والثقافة.
- برامج دينية تُخَصِّص لتفسير وتوجيه المسلمين الُى تعاليم الإسلام.
- تتضمن البرامج الاجتماعية مناقشة قضايا المجتمع وتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها بالإضافة إلى البحث عن الحلول لهذه المشاكل.
- تسعى البرامج الترفيهية والمسابقات والألعاب إلى توفير فترات ممتعة للمشاهدين.
تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV الجديد 2023 لمتابعة المسلسلات التركية علي جميع الأقمار الصناعية
يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات، ويتم توزيعها بواسطة الترددات التالية
تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- معدل الترميز 27500.
- الاستقطاب عمودي (V).
- التردد 11393.
- القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
- معدل الترميز 27500.
- الاستقطاب عمودي (V).
- التردد 11747.
- القمر الصناعي عرب سات.
طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال
يمكن تعديل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الخطوات التالية
طريقة البحث الآلي
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
- توجه إلى خيار “الضبط” أو “تعديل الإعدادات”.
- حدد الخيار المسمى “البحث عن القنوات” أو “البحث عن القنوات” في القائمة.
- اختر خيار “البحث التلقائي” أو “Automatic Search”.
- تابع الإرشادات المتواجدة على الشاشة لإستهلال عملية البحث عن القنوات.
- بعد انجاز البحث، ستظهر قناة الفجر الجزائرية في القائمة الموجودة على جهاز الاستقبال الخاص بك.
طريقة البحث اليدوي
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
- انتقل إلى قائمة “الإعدادات” أو “Settings”.
- اختر الخيار الذي يسمى “البحث عن القنوات” أو “بحث القنوات”.
- اختار “البحث اليدوي” أو “Manual Search” من بين الخيارات المتاحة.
- ضع معلومات التردد والاستقطاب ومعدل التشفير ومعامل الخطأ المذكورة في الأعلى وفقًا للقمر الصناعي المستخدم (نايل سات أو عرب سات).
- اضغط على الزر “Start Search” أو “بدء البحث” وارتقب حتى تظهر قناة الفجر الجزائرية على الشاشة.
- على الجهاز الخاص بك، حافظ على الإعدادات وسيظهر قناة الفجر الجزائرية ضمن القائمة الخاصة بالقنوات المتاحة.