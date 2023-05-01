تعتبر قناة الفجر الجزائرية أحد القنوات الهامة والمميزة في الوطن العربي حيث تقدم نوعية متميزة من البرامج والمحتوى الإعلامي العربي والدولي مع بث المسلسلات التركية التاريخية العربية، كما سيتم تناول تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV الجديد 2023 لمتابعة المسلسلات التركية علي جميع الأقمار الصناعية والطريقة الصحيحة لضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك.

قناة الفجر الجزائرية

تم تأسيس شركة شبكة الفجر الجزائرية في العام 2012 وهي قناة جزائرية تلفزيونية تركز على الأحداث الجزائرية والعربية وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإعلامية والثقافية وأيضاً البرامج الترفيهية والنقاشات والبرامج الدينية والاجتماعية. هدف القناة هو توفير محتوى مثير وممتع للمشاهدين العرب.

أهم برامج قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية العديد من البرامج المتنوعة، مثل

مسلسلات تركية مجانا. تغطي البرامج الإخبارية والتحليلية الأحداث المحلية والعالمية. تركز البرامج الثقافية والتعليمية على نشر المعرفة والثقافة. برامج دينية تُخَصِّص لتفسير وتوجيه المسلمين الُى تعاليم الإسلام. تتضمن البرامج الاجتماعية مناقشة قضايا المجتمع وتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها بالإضافة إلى البحث عن الحلول لهذه المشاكل. تسعى البرامج الترفيهية والمسابقات والألعاب إلى توفير فترات ممتعة للمشاهدين.



تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV الجديد 2023 لمتابعة المسلسلات التركية علي جميع الأقمار الصناعية

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات، ويتم توزيعها بواسطة الترددات التالية

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 11393.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 11747.

القمر الصناعي عرب سات.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال

يمكن تعديل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الخطوات التالية

طريقة البحث الآلي

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك. توجه إلى خيار “الضبط” أو “تعديل الإعدادات”. حدد الخيار المسمى “البحث عن القنوات” أو “البحث عن القنوات” في القائمة. اختر خيار “البحث التلقائي” أو “Automatic Search”. تابع الإرشادات المتواجدة على الشاشة لإستهلال عملية البحث عن القنوات. بعد انجاز البحث، ستظهر قناة الفجر الجزائرية في القائمة الموجودة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

طريقة البحث اليدوي