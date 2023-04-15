من غير ما تتحرك.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023 وطريقة الدفع

سنشرح لكم اليوم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023 عبر زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت، حيث أن من المقرر أن يتم اصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023 غدا السبت الموافق منتصف الشهر نفسه، ويريد الالاف من المستفيدين من الخدمة معرفة طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي بسهولة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023

وبسهولة يمكنك اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023 من أجل معرفة قيمة فاتورتك في دقيقة وأنت في البيت، حيث تصدر فاتورة التليفون الارضي بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وتمنح الشركة المصرية للاتصالات عملائها فترة سماح لدفع الفاتورة تصل إلى 30 يوم ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يلي اصدار الفاتورة، وفي حالة التأخر في السداد يتم فرض غرامة مالية مع قطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي، وتعود الخدمة بعد سداد الفاتورة مباشرة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

قم بادخال كود المحافظة.

ادخل رقم التليفون الارضي بشكل سليم وكامل.

اضغط على ايقونة “اعرض الفواتير”.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي

يمكنك السداد نقدًا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

عبر منافذ فوري على مستوى الجمهورية.

من خلال “الفيزا كارت” عبر خدمات الدفع الإلكتروني، من خلال موقع المصرية للاتصالات.

عن طريق خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان”.

عبر خدمات “سداد، خدماتي، ممكن، مصاري”.

من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

عبر مكاتب البريد المصري.

الآن يمكنك الاستعلام بسهولة عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023 من خلال موقع شركة وي والمصرية للاتصالات بسهولة، دون التوجه إلى السنترال التابع لك.