تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المتخصصة للأطفال شهرة في الوطن العربي. إنها محطة تلفزيونية ترفيهية تعليمية تهدف للاهتمام بالفئة العمرية للأطفال، يتضمن هذا المقال معلومات عن تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah الجديد 2023 لمشاهدة أفضل البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال وكيفية تنظيم القناة في جهاز الاستقبال.

قناة طيور الجنة

تأسست قناة “طيور الجنة” في سنة 2008، بهدف توفير محتوى إعلامي بلغة عربية عالية الجودة يناسب الأطفال، تسعى القناة إلى إثراء حياتهم بالمعرفة والثقافة الإسلامية الصحيحة، وتعزيز قيم الاحترام والتعاون والمودة بين الأطفال، وتعليمهم المهارات اللازمة لمواجهة التحديات في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، توفر القناة بيئة تعليمية آمنة ومحمية للأطفال، حيث يتم تحري الدقة والمصداقية في الأخبار والمعلومات التي تقدم للمشاهدين الصغار لذلك، فإن قناة طيور الجنة تمثل خيارًا مثاليًا للآباء والأمهات الذين يبحثون عن وسيلة ترفيهية وتعليمية آمنة ومفيدة لأطفالهم في مراحل نموهم المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah الجديد 2023 لمشاهدة أفضل البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال

تُعمل قناة طيور الجنة الآن على إشارة قوية، ويمكن استقبالها على مختلف الأقمار الصناعية. وفي السطور التالية، سيتم، بشكل محدد، ذكر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، وهي: النايل سات والعرب سات والهوت بيرد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد11354.

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد11747.

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي هوت بيرد

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد12149.

القمر الصناعي هوت بيرد.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال

يمكن تغيير إعدادات الاستقبال لتضبيط تردد قناة طيور الجنة عبر اتباع الإرشادات التالية.