now الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة pdf عبر منصة مظلتي

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، مازال الالاف من الأشخاص يبحثون عن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة، حيث يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين والاطلاع على كافة الكشوف من خلال الدخول إلى منصة مظلتي وتحميل الكشوف التي تضم جميع المواطنين المقبولين من مختلف المحافظات العراقية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بسهولة، وخاصة بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من فحص الطلبات التي قدمت من قبل 250 ألف مواطن لاختيار الذين تنطبق عليهم الشروط حتى يحصلوا على الدعم المالي المخصص لهم، حيث تقوم الوزارة بصرف مبلغ مالي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لتوفير حياة كريمة لهم، وكانت العمل قد قامت بصرف ثمان وحبات سابقة استفاد منها عدد كبير من المواطنين.

رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

بعد أن تم انتهاء التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية 2023، قام عدد من موظفي الوزارة بمباشرة اعمالهم في فحص كافة الطلبات المقدمة لاختيار المستحقين فقط، اليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة، وهي:

قم بالدخول في أي وقت على موقع منصة مظلتي الالكترونية.

قم بادخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمواطن.

قم بادخال كود التحقق المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 العراق.

اضغط على كلمة تحميل.

في ثواني سيتم تحميل الكشوف على جهازك لتطلع عليها في أي وقت على مدار اليوم.

يمكنك الآن في أقل من دقيقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية بسهولة.