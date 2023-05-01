ظهور النتائج الآن .. تعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة ٢٠٢٣

يبحث العديد من الناس في الساعات الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة ٢٠٢٣، وذلك بالتزامن مع بداية الشهر، حيث يتم صرف الدعم ويستمر ذلك حتى الـ 15 من نفس الشهر.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة ٢٠٢٣

وكانت قد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية رابط الكترونية للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على المواطنين ويمكنك أن تقوم بذلك من خلال الخطوات التالية:

– قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

– سجل الدخول من خلال الرقم القومي وتأكد من أنهم 14 رقمأً

– قم بالضغط على خيار معرفة الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023

– قم بالاستعلام على نوعية بطاقة الدعم

– سوف يظهر لك ما إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة الخاصة بك (سارية – متوقفة – متجمدة)

-إذا تم قبولك في البرنامج سيظهر لك قيمة الدعم في الخانة المخصصة له

طريقة تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة الكترونياً

وحرصاً من الوزارة على تقديم خدماتها متكاملة، أتاحت أيضاً تقديم الشكاوى الكترونياً وذلك من خلال الآتي: