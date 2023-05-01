يلتقط الطلاب وأولياء الأمور في مصر أنفاسهم بفارغ الصبر لإعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تاريخ إجراء امتحانات الثانوية العامة في يونيو 2023، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن أرقام جلوس الامتحان على موقع وزارة التربية والتعليم في مصر، لكي يمكن للجميع الحصول على المعلومات بسرعة وسهولة من خلال الإنترنت علي الموقع مباشرة، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

بالإمكان لطلاب الصف الثانوي وأولياء الأمور الاستفسار عن رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، عن طريق اتباع الإرشادات التالية.

توجب البدء بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط.

من ثم، يُطلب كتابة عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للطالب.

قم بالضغط على رمز الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2023.

ستجد رقم جلوسك معروضًا بجوار موقع اللجنة الامتحانية للطلبة.

يعمل العاملون في وزارة التربية والتعليم على استكمال رقم جلوس الطلاب في الصف الثالث الثانوي ليتم توفيرها في الموقع الخاص بالوزارة للطلاب.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وسيتم بدء هذه الامتحانات في الثاني عشر من يونيو وحتى الثالث عشر من يوليو في نفس العام.

قال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إن القرار النهائي بشأن إجراء امتحانات طلاب الثانوية العامة يهدف إلى معالجة المشاكل السابقة التي ظهرت خلال السنوات الماضية خلال الامتحانات. كما تم القرار بإضافة باركود لورقة الإجابة والبابل شيت.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023