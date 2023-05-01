بضغطة واحدة.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023، الالاف من العمال البسطاء يبحثون عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات تهدف إلى تحسين وضع العمال في مصر، وجاء على رأسها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، ولذا فاليوم سنقدم لكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

وقد تم اطلاق رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 خلال الساعات الماضية، حيث من المقرر أن يستفاد من منحة العمالة الغير منتظمة ملايين من العمال البسطاء الذين لا يملكون قوت يومهم، ويأتي ذلك في اطار سعي الرئاسة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويمكنك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

قم بالدخول إلى قسم التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بمراجعة كافة البيانات المدخلة.

اضغط على ايقونة استعلام.

طرق صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

تصرف المنح الشهرية إلى عمال العمالة غير المنتظمة، من خلال الآتي:

خدمة اتصالات كاش.

خدمة فودافون كاش.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

قيمة منحة العمالة الغير منتظمة 2023

من المقرر أن يتم صرف 1000 جنيه شهريا لكل من يتم قبوله في منحة العمالة الغير منتظمة، كما يمكنك الاستعلام عن المنحة ومواعيد الصرف من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة أيضا.