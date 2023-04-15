عاجل غلق باب التقديم اليوم .. رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023

أتاحت الآن وزارة التربية والتعليم رابط موقع التقديم في المدارس اليابانية 2023 / 2024 وطريقة التقديم، كم أوضحت كيفية التسجيل في البيانات والأوراق المطلوبة وكيفية دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد بدء السنة الدراسية الجديدة، نقدم لكم كافة التفاصيل، تابعونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية والمدارس المصرية اليابانية حتى يوم 15 أبريل، بعد أن أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي HTTPS://EJS4STUDENTS.MOE.GOV.

التقديم في المدارس اليابانية 2023 / 2024 وطريقة التقديم

تقدم الوزارة رابطًا يسمح بتقديم الأوراق المطلوبة، ولقد شرحت طريقة تسجيل البيانات وتزويد ملف التقديم بالأوراق المناسبة، كذلك، تشرح الوزارة كيفية دفع المصروفات والموعد المحدد للمرحلة الثانية من التنسيق.

يعلن القطاع الوزاري أن نتائج الاختيار ستصدر خلال هذا الأسبوع من هنا.

تقوم المديريات التعليمية بمنح أولوية القبول للطلاب الذين يعيشون بالقرب من المدارس وتأخذ في الاعتبار أعمارهم، وفي هذا الصدد، تقوم تلك المديريات بفحص المعلومات التي قُدِّمَتْ من ولي الأمر عبر رابط الوزارة والتحقُّق من صحتها.

الأوراق المطلوبة للتقديم ف

من الضروري توفير شهادة ميلاد التلميذ والحصول على صورة لبطاقة ولي الأمر، ذلك ينطبق على تلاميذ رياض الأطفال.

إذا كان الطالب سيتحول من مدرسة أخرى إلى المدرسة اليابانية، يجب على ولي أمره تقديم كافة المستندات المطلوبة بالكامل والحصول عليها من المدرسة أو الإدارات التعليمية.

نتيجة تنسيق المدارس اليابانية وموعد التقديم في المرحلة الثانية للتنسيق

سيتم الإعلان عن نتائج التنسيق في منتصف شهر أبريل، وسيتم بعد ذلك الإعلان عن مرحلة القبول الثانية في أبريل. بعد ذلك، سيُتاح التقديم لمراحل التنسيق المتبقية وفقًا للأماكن المُتاحة، يَصِل عدد المُتَقَدِّمِين إلى هذه المِدارِس إلى 29,700 تَلاَمِيذ، سوف تفْتَح هذه المِدارِس أبوابها في شهر سبْتَمْبر.

دفع مصاريف المدارس المصرية اليابانية وإتاحة التقسيط

المصاريف تبدأ من 13700 جنيه. ترتفع 7% كل عام حسب نسبة التضخم. تتيح خيار الدفع بتقسيط في قسطين، حيث يُدفع 75% من المبلغ قبل بدء العام الدراسي، والباقي 25% يتم تحويله في أوّل ديسمبر. يقوم ولي الأمر بدفع تكلفة الكتب الأجنبية في دفعة أولى، ويُدفع أيضًا تكلفة اشتراك الحافلة. يتم تزويد قسم كل من التربية والتعليم بإيصالات برقم ” 132 ” لكل دفعة.



قدمنا لكم رابط موقع التقديم في المدارس اليابانية 2023 / 2024 وطريقة التقديم، والأوراق المطلوبة وتكاليف الدراسة وموعد الإعلان عن نتائج التنسيق بالإضافة إلى موعد الدراسة للفصل الدراسي الجديد 2023-2024.