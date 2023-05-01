1000 جنيه .. رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والحصول على 1000جنيه

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في خطابه أثناء الاحتفال بعيد العمال في الشرقية، عن عدد من القرارات الهامة للعمال المصريين، وخصوصاً العمال غير المنتظمين، نقدم لكم رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والحصول على 1000جنيه حد أقصى، وسنعرض في هذه المقالة جميع تلك القرارات.

منحه العمالة الغير منتظمة 2023

قرر الرئيس السيسي إنشاء صندوق منح للعمالة الغير منتظمة وتحويل مستحقاتهم من الحسابات الاجتماعية والصحية إلى هذا الصندوق، ليتم استثمارها والإنفاق على العمالة الغير منتظمة في حالات الطوارئ والأزمات، بالإضافة لتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي، وبدء عمل الصندوق في أسرع وقت ممكن،عند إتمام الاجراءات القانونية، سيتم صرف مساعدة مالية بمبلغ 1000 جنيه لفئة العاملين غير المنتظمين والذين لا يستفيدون من البرامج الاجتماعية المتاحة.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والحصول على 1000جنيه حد أقصى

يمكن للأفراد الذين يعملون بطريقة غير منتظمة الحصول على المنحة بعد تسجيلهم باستخدام رابط التسجيل الخاص بمنحة العمالة غير المنتظمة.

رابط التسجيل في العمالة الغير منتظمة

للبدء، يجب الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

ثم اضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، وهي: الرقم القومي. تاريخ الميلاد. الموقف التأميني. الاسم حتى الاسم الرابع. المهنة. الموقف من التجنيد. الحالة الاجتماعية. العنوان. رقم الموبايل.

وأخيرًا، انقر فوق أيقونة حفظ.

تحدث اليوم الرئيس السيسي عن قرارات جديدة من بينها إصدار وثيقة جديدة لشهادة الأمان التي تم إصدارها في العام 2017، هذه الوثيقة تغطي التأمين الخاص بحياة العمالة الغير منتظمة و كذلك التأمين على حوادث العمل التي يمكن أن تصيبهم.