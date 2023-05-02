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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد National Geographic علي النايل سات وعرب سات

علي ابو مازنمنذ 4 ثواني
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تتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic هي قناة تلفزيونية دولية متخصصة في عرض البرامج والوثائقيات المتعلقة بالطبيعة والحياة البرية والجغرافيا والأحداث التاريخية والعلوم والثقافات المختلفة حول العالم. تأسست القناة عام 1997 كشراكة بين شركة ناشيونال جيوغرافيك وشبكة فوكس الإعلامية، وتنتشر بثها في أكثر من 170 دولة حول العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك الكثير من البرامج الشيقة والمثيرة، مثل أفلام وثائقية عن الحيوانات والنباتات والبيئات الطبيعية والأماكن السياحية المميزة، بالإضافة إلى برامج تاريخية وثقافية وعلمية. كما تقوم القناة بإنتاج بعض البرامج الأصلية التي تتحدث عن العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف والمغامرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي نايل سات(HD) NileSat 7.0°W

  • لحامل: 7 درجة غرب
  • التردد: 12467
  • الاستقطاب: 27500
  • معدل الرمز: أفقي H
  • التصحيح: 2/3

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي نايل سات(SD) NileSat 7.0°W

  • الحامل: 7 درجة غرب
  • التردد: 11226
  • الاستقطاب: 27500
  • معدل الرمز: أفقي H
  • التصحيح: 5/6
  • التشفير: مفتوحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي عرب سات ArabSat 26.0°E

  • الحامل: 26 شرق
  • التردد: 11804
  • الاستقطاب: 27500
  • معدل الرمز: أفقي H
  • التصحيح: 3/4
  • التشفير: مفتوحة

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بإنتاجها العالي الجودة والأخلاقيات العالية في عرض المحتوى، كما أنها تسعى دائماً إلى تعزيز الوعي البيئي والثقافي لدى المشاهدين.

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علي ابو مازنمنذ 4 ثواني
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