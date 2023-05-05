تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 National Geographic نايل سات وعرب سات
قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من القنوات الرائدة في عالم الإعلام والترفيه، تقدم المعلومات والمعارف الثقافية والتاريخية الأساسية عن العالم الذي نعيش فيه. إنها تعكس حبها العميق للطبيعة والحيوانات والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم. تقدم القناة برامجًا منوعة تناسب متابعيها من جميع الأعمار، حيث تقدم الأسرة الموثوقة والمستمتعة بالتعليم والاستكشاف والاسترخاء، برامج مثيرة للاهتمام ومعلومات لم تكن تعرفها من قبل، وتتيح لك المشاهدة بجودة عالية وبصرية رائعة لا تنسى. يمكن للمشاهدين التعرف على حكايات المغامرات المذهلة والعلوم الجديدة والحقائق العلمية المدهشة التي يتم إظهارها في كل برنامج. تحسباً من القناة لجميع معجبيها، قدمت التردد الجديد لقناتها التي تتابعونها بكل سهولة ويسر، حتى تستطيعوا الاستمتاع بكل برنامج ومعرفة كل ما هو جديد في عالم الإعلام والترفيه الذي يثري حياتنا اليومية.
قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
لكونها قناة تلفزيونية دولية متخصصة في عرض البرامج والأفلام الوثائقية المتعلقة بالطبيعة والحياة البرية والجغرافيا والحقائق التاريخية والعلوم والثقافات المختلفة حول العالم. تأسست القناة عام 1997 كشراكة بين شركة ناشيونال جيوغرافيك وشبكة فوكس ميديا ، ويمتد بثها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج الشيقة والمثيرة كالأفلام الوثائقية عن الحيوانات والنباتات والبيئات الطبيعية والمواقع السياحية المميزة وكذلك البرامج التاريخية والثقافية والعلمية. ماذا
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي نايل ساتHD
- التردد: 12467
- الاستقطاب: 27500
- معدل الرمز: أفقي H
- التصحيح: 2/3
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي نايل ساتSD
- التردد: 11226
- الاستقطاب: 27500
- معدل الرمز: أفقي H
- التصحيح: 5/6
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي عرب سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: 27500
- معدل الرمز: أفقي H
- التصحيح: 3/4