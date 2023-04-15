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موعد عيد الفطر 2023.. العيد السبت ولا الأحد الموعد الأكيد لاجازة العيد

البديلمنذ 39 دقيقة
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يبحث جميع المواطنين حاليا عن موعد عيد الفطر 2023 وعطلة العيد ، لذا يستعد بيت الإفتاء المصري لمسح هلال شهر شوال يوم الخميس 29 رمضان 1444 ، أي ما يعادل 20 أبريل 2023. ، هذا أحد الأشياء التي يبحث عنها كثيرًا ويريد جميع المسلمين معرفتها.

كيفية تحديد موعد عيد الفطر

أكدت دار الإفتاء أنه إذا تم رؤية الهلال بالعيون المجردة فسيكون يوم 29 رمضان وأول أيام عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وإذا لم يكن مرئيًا فسيكون هلالًا. . بالعين المجردة يكون شهر رمضان 30 يوماً ، وبعد ذلك يتم تحديد أول أيام العيد وبداية شهر شوال.

موعد عيد الفطر 2023

كشف مرصد حلوان التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر 2023 في مصر ، مؤكدا أن الجمعة 21 أبريل هو الأول من شهر شوال المبارك وأول أيام عيد الفطر 2023. حسب حساباتها الفلكية.

اجازة عيد الفطر

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023 ، ومدتها 3 أيام لجميع العاملين في القطاع الخاص ، و 4 أيام لجميع العاملين في القطاعين العام والحكومي ، بحسب المسؤول. أجندة عطلة الموقع الرسمي بعد رئاسة الجمهورية.

البديلمنذ 39 دقيقة
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