اقتصاد

عاجل ..سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 15-4-2023

البديلمنذ 44 دقيقة
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اليوم السبت 15 أبريل 2023 عبر موقع جوجل محرك البحث الأكثر شهرة في العالم ، سأل العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.

تحرك الدولار في الفترة الماضية بين البنوك المصرية ، حيث ارتفع بمقدار 3 إلى 4 قروش بعد أن أعلن اجتماع البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

سعر الدولار في البنوك

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه. للبيع £ 30.85

2- سجل سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

4- سجل سعر الدولار اليوم لدى بنك التعمير والاسكان 30.73 جنيه للشراء و 30.83 جنيه للبيع.

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.85 جنيهًا ، 30.95 جنيهًا.

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 15-4-2023

بالنسبة لتجار العملات ، انخفض الدولار من 36 جنيهًا إسترلينيًا إلى 33 جنيهًا

البديلمنذ 44 دقيقة
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