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سعر الدولار مقابل الجنية اليوم السبت 15-4-2023 شوف وصل لفين

محمد مصطفيمنذ 43 دقيقة
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وصل سعر الدولار في مصر ، اليوم السبت 15 أبريل 2023 ، إلى 30.61 جنيهًا مصريًا في بداية التعاملات اليومية ، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

آخر التحديثات لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري ، وهي كالتالي:

سعر اليورو اليوم في مصر: وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 33.99 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي إلى الجنيه المصري اليوم 2053 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.16 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.48 جنيه.

سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي إلى الجنيه المصري اليوم 22.64 جنيه.

سعر الدينار الليبي كم جنيه مصري اليوم: وصل سعر صرف الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 6.43 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 37.97 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.41 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم مقابل الجنيه المصري 43.16 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.34 جنيه.

سعر الريال العماني إلى الجنيه المصري: سجل سعر الصرف اليوم من الريال العماني إلى الجنيه المصري عند 79.92.

محمد مصطفيمنذ 43 دقيقة
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