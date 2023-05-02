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رسميا Spa Gov. iq.. ملفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf الوجبة الأخيرة العراق من خلال موقع وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

عبدالله عربيمنذ ساعتين
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يمكنك معرفة طرق استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023،  حيث يمكنك حاليا وبعدما  قد انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من فحص كافة الطلبات المقدمة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة من منصة مظلتي الشهيرة  التابعة لموقع وزارة العمل الإلكترونية، ومن المقرر أن  سوف يتم صرف دعم الرعاية الاجتماعية للمستحقين على ثلاثة أقساط لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة حيث جاءت علي النحو التالي.

 أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

هذه وقد  يمكنك  الآن اتباع خطوات بسيطة تنفذها بسهولة لتتمكن من استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك من خلال ادخال عدد من البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح، فقط اتبع ما يلي:

  • أولاً يجب تسجيل دخول الى رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • ثانياً يجب زيارة  قسم الخدمات الالكترونية، ثم يجب 
  • ثالثاً يجب الضغط  على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية،  ثم يجب ادخل رقم الهوية الشخصية والبيانات المطلوبة في المكان المخصص لها بشكل سليم.
  • رابعاً يجب أن تقوم بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص له، ثم يجب أن تقوم بالضغط على زر معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023.
  • خامساً بينما يمكنك الآن تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

رصدنا لكم في السطور السابقة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث يجب أن تقوم الشروط متوافقة ليكي يستفيد المتقدم من دعم الرعاية الاجتماعية فهي كما يلي:

  • أولاً يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • ثانياً يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص.
  • ثالثاً يجب أن قد  لا يمتلك المسؤول عن الاسرة أو أحد أفرادها أي أصول أو ممتلكات خاصة أو أملاك.
  • رابعاً يجب أن يتراوح عمر الفرد من هكر  18 وحتى عمر 60 عاماً ، بينما يجب عمر الاناث يجب أن قد  يتراوح بين 15-55 عاماً.
  • خامساً وبعد ذلك  يمكنك بكل سهولة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

 

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عبدالله عربيمنذ ساعتين
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