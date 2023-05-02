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رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه بالرقم القومي manpower.gov.eg موقع وزارة القوي العاملة
منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه
رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، حيث كشف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالساعات الماضية في مؤتمر تم انعقاد خلال الساعات الماضية، واكدت ان سيتم توفير مبلغ مالي للمواطنين التي تعاني من الفقر بالوقت الحالي وذلك من أجل مساعدتهم علي المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب غلاء الاسعار وقام السيد الرئيس أيضا بإتخاذ عدد من القرارات الهامة لعمال مصر وبالأخص ستكون في مصلحة العمالة غير المنتظمة.