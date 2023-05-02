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رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه بالرقم القومي manpower.gov.eg موقع وزارة القوي العاملة

منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

علي ابو مازنمنذ 23 دقيقة
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رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، حيث كشف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالساعات الماضية في مؤتمر تم انعقاد خلال الساعات الماضية، واكدت ان سيتم توفير مبلغ مالي للمواطنين التي تعاني من الفقر بالوقت الحالي وذلك من أجل مساعدتهم علي المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب غلاء الاسعار وقام السيد الرئيس أيضا بإتخاذ عدد من القرارات الهامة لعمال مصر وبالأخص ستكون في مصلحة العمالة غير المنتظمة.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

وفي السطور التالية، يستعرض موقعنا البديل رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنية لكل مواطن يعاني من غلاء الاسعار ومعرفة الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 1000

  • – بعد الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة https://empsearch.manpower.gov.eg/.
  • يتم الضغط عل إنشاء حساب جديد
  • وإدخال البيانات المطلوبة بينها: «الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – الاسم حتى الاسم الرابع- المهنة – الموقف من التجنيد – الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل».
  • – الضغط على حفظ.

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علي ابو مازنمنذ 23 دقيقة
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