رابط manpower.gov.eg التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية موقع وزارة القوي العاملة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية ، منحة العمالة الغير منتظمة هي منحة مالية تقدمها الحكومة لدعم العاملين في القطاع غير المنتظم غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وذلك كجزء من إجراءات التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تتضمن المنحة مساعدة مالية شهرية لمدة 3 أشهر، ويحق للعاملين الغير منتظمين الحصول على هذه المنحة إذا تم تسجيلهم في برنامج دعم العمالة الغير منتظمة المطروح من قبل الحكومة.

منحة العمالة غير المنتظمة manpower.gov.eg 2023

يتم تحديد الأفراد المستحقين للمنحة بناءً على معايير محددة، مثل الدخل الشهري والأسرة وعدد الأفراد في الأسرة والعمر والجنس والمؤهل العلمي والمهنة، ويتم تقديم الطلبات للحصول على المنحة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تهدف منحة العمالة الغير منتظمة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاع غير المنتظم، وتعزيز دعم الحكومة للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية.

(الخطوة 1): تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة https://www.manpower.gov.eg

“الخطوة 2”: كتابة البيانات المطلوبة .

“الخطوة 3”: مراجعة المعلومات ثم الضغط على “استعلام”.

“الخطوة 4”: في الخطوة التالية يتم يستعلم عن أسماء المستحقين لهذه المنحة، وإذا كان من هؤلاء.

“الخطوة 5”: وأخيرًا يتم ظهور المواعيد للمستحقين، والتي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يتلقى منه.

3 وسائل لقبض منحة العمالة غير المنتظمة 2023

يتم صرف المنحة الشهرية الخاصة بالعمالة الغير منتظمة من خلال وسائل الصرف التالية :