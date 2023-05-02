لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي http www manpower gov eg

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية عقب اعلان السيد رئيس مصر عبد الفتاح السيسي بتوفير منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين التي تعاني من الغلاء بالوقت الحالي وذلك من أجل تحسين وضع العمال في مصر وتم اخذ القرار بناء علي انشاء صندوق الطوارئ الخاص بدعم العمالة الغير منتظمة في مصر، وذلك من أجل تحسين الدخل الخاص بم بالوقت الحالي في ظل الغلاء وارتفاع اسعار كافة السلع ولذلك نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل للقيام بعملية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية من خلال موقع وزارة القوي العمالة .

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023

وجدير ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قم بالكشف عن العديد من القرارات التي قام بإتخاذها خلال مؤتمر صحفي بشأن العمالة غير المنتظمة 2023، والتي أتى منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية و”الصحية” إليه بما يوفر استثمارها والإنفاق من خلالها، وقت الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، بجانب بدء تفعيل عمل “الصندوق” فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، لـ العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، تصل لـ”1000”.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ولذلك نقوم بتوفير خطوات وطرق التسجيل من خلال رابط الدخول علي موقع منحة العمالة الغير منتظمة 2023، حيث يتم صرف قيمة إعانة عاجلة، لجميع العمالة الغير المنتظمة والغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، والتي تقد بمبلغ وصل قيمته إلي 1000 جنية مصري ويمكن للجميع المواطنين والعمال التي تعاني الاستفاد من ذلك المبلغ من خلال اتباع الخطوات التالية .

قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

قم بالضغط على التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

قم بادخال البيانات المطلوبة في الاستمارة الظاهرة أمامك، مثل:”الاسم، العنوان، رقم بطاقة الرقم القومي،….”.

قم بمراجعة كافة البيانات المطلوبة، ثم اضغط على كلمة حفظ.

كما يمكنك الاستعلام عن المنحة من خلال الضغط على كلمة “استعلام” بعد ادخال البيانات.

طرق الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة