انخفاض في سعر الاسمنت في مصر اليوم ومواد البناء 2023

يهتم الكثير من الناس بمعرفة سعر الاسمنت في مصر بشكل يومي، فهو احد أهم مواد البناء والذي يستخدم في تشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وغيرها الكثير، لذلك تعد أسعار الأسمنت في مصر من أهم الأمور التي يجب البحث عنها بشكل يومي خاصة أنها شهدت تذبذب في أسعارها مما أثر على اسعار الشقق والمباني السكنية في الآونة الأخيرة، وفي السطور التالية نرصد لكم سعر الاسمنت في مصر اليوم 2 مايو 2023 مقارنة بمواد البناء الأخرى، وتفاصيل اسعاره في المصانع المختلفة .

سعر الاسمنت في مصر

وقد شهدت أسعار الاسمنتالمسلح في مصر اليوم استقراراً ملحوظاً مقارنة بمواد البناء الأخرى، وجاءت الاسعار في مختلف المصانع والسوق المصرية كالآتي: