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انخفاض في سعر الاسمنت في مصر اليوم ومواد البناء 2023
يهتم الكثير من الناس بمعرفة سعر الاسمنت في مصر بشكل يومي، فهو احد أهم مواد البناء والذي يستخدم في تشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وغيرها الكثير، لذلك تعد أسعار الأسمنت في مصر من أهم الأمور التي يجب البحث عنها بشكل يومي خاصة أنها شهدت تذبذب في أسعارها مما أثر على اسعار الشقق والمباني السكنية في الآونة الأخيرة، وفي السطور التالية نرصد لكم سعر الاسمنت في مصر اليوم 2 مايو 2023 مقارنة بمواد البناء الأخرى، وتفاصيل اسعاره في المصانع المختلفة .
سعر الاسمنت في مصر
وقد شهدت أسعار الاسمنتالمسلح في مصر اليوم استقراراً ملحوظاً مقارنة بمواد البناء الأخرى، وجاءت الاسعار في مختلف المصانع والسوق المصرية كالآتي:
- وصل سعر طن أسمنت المسلح اليوم في مصر إلى 1965 جنيها، فيما يبلغ سعر الأسمنت اليوم من شركة النصر نحو 1940 جنيها للطن الواحد.
- ويتراوح سعر طن أسمنت التعمير بين 1870 و1880 جنيها، فيما وصل سعر الأسمنت اليوم من وادي النيل إلى 1860 جنيها للطن.
- ويبلغ سعر طن أسمنت المنيا نحو 1890 جنيها، فيما ثبت شركة لافارج للأسمنت سعر الطن اليوم عند 1960 جنيها.
- فيما يصل سعر طن أسمنت المعلم إلى 1860 جنيها، كما يتراوح سعر الأسمنت اليوم من شركة أسمنت سيناءبين سعر 1870 و1875 جنيها للطن الواحد ويبلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 2010 جنيهات.
- بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2000 جنيه، وعلى هذا السياق طرحت الشركة الوطنية للأسمن في بني سويف السهم بـ 1780 جنيها للطن الواحد.