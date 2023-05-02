ارتفاع يصدم المواطنين بشأن سعر الحديد اليوم في مصر 2 مايو 2023

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة عن سعر الحديد اليوم في مصر، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسعار رغم أنه ارتفاع مؤقت في الاسعار وذلك بسبب ارتفاع الأسمنت الرمادي، لذلك نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل أسعار الحديد اليوم في مصر 2 مايو 2023.

سعر الحديد اليوم في مصر

وصل سعر طن الحديد اليوم في مصر 2 مايو 2023 الى 42 ألف جنيه بعد ارتفاع غير مسبوق ضرب سوق الحديد، ليرتفع السعر 20 ألف جنيه اليوم وبالمقارنة من شهرين فكان سعر طن الحديد 18 ألف جنيه فقط، وجاءت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية من مختلف المصانع كالآتي:

– ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري للطن بنحو 614.12 جنيه ليصل قيمته الى 39544.12 جنيه.

– ارتفع سعر طن حديد عز للطن بنحو 181.61 جنيه ليصل قيمته الى 41162.86 جنيه.

– ارتفع سعر طن حديد العشري بزيادة 1500 جنيهً ليصل سعر الطن الى 39.500 جنيه

– بلغ سعر طن حديد السويس للصلب32050 جنيها.

اسعار الحديد في مصر اليووم 2 مايو 2023