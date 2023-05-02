يزيد 10 جنية !! سعر متر الرمل اليوم في مصر في ارتفاع 2023 بتاريخ 2 مايو

يعد سعر متر الرمل في مصر من أكثر الأشياء التي تشغل العديد من المواطنين، فهو من أهم مواد البناء والتغيرات الاقتصادية العالمية تجعل سعر في تذبذب واختلاف بشكل يومي وذلك على مختلف أنواعه، ونرصد لكم في السطور التالية اليوم تفاصيل سعر متر الرمل في مصر 2 مايو 2023 بمختلف أنواعه.

سعر متر الرمل اليوم في مصر

بلغ سعر متر الرمل النعام في مصر 85 جنيهاً، فيما بلغ متر الرمل الخشن 95 جنيهاً، ووصل سعر مكعب الرمل الى 85 جنيه، أما سعر متر الرمل العادي فقد بلغ 160 جنيه.

ووصل سعر الرمل الدوسري الأبيض الى 55 جنيه، وكذلك الأمر للرمل الفيطماني الأبيض، فيما بلغ سعر رمل الربيع الأبيض للنقة 85 جنيه، وبلغ سعر رمل النصار الأبيض 80 جنيه، وبلغ سعر رمل (أحمر عادي) 20 جنيها، فيما بلغ سعر الأحمر الخرج 50 جنيه للنقلة ، وبلغ سعر الرمل البحيصي 28 جنيهاً وذلك للنقلة الواحد.

اسعار الزلط في مصر اليوم

وعلى سياق متصل يبحث العديد من الناس عن اسعار الزلط في مصر اليوم ضمن عمليات البحث عن الاسعار الجديدة لمواد البناء المختلفة وجاء اسعار الزلط اليوم في مصر 2 مايو كالآتي: