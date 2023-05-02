خطوات الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم السجل من هنا 1444

خطوات الاستعلام عن نطاق المؤسسة، قامت المملكة العربية السعودية بتوفير بعض الخدمات الالكترونية عن طريق الانترنت ومنها خدمة الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية أو برقم الإقامة أو برقم السجل التجاري سواء لمواطنيها أو الأشخاص المقيمين بها وذلك لسهولة الاستعلام ولتجنب الازدحام وتوفيراً للوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن نطاق المؤسسة

هناك العديد من طرق الاستعلام عن نطاق المؤسسة ولكن سنتحدث عن خطوات الاستعلام عن طريق رقم السجل التجاري مع اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية من خلال الرابط https://www.hrsd.gov.sa/

الضغط على أيقونة خدمات إلكترونية.

سيتم تلقائياً ظهور أربع نوافذ ستقوم باختيار منهم بوابة الخدمات الالكترونية للعمل.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة خدمات الاستعلام.

سوف يتم ظهور بعض النوافذ مرة أخرى تقوم بالضغط على أيقونة استعلام نطاق المؤسسة.

ثم تقوم بكتابة رقم المؤسسة أو المنشأة.

وفي النهاية سوف يتم ظهور كافة المعلومات والبيانات المتوفرة عن هذه المؤسسة.

تصنيف مؤسسة وزارة العمل

يتم تصنيف بعض المؤسسات بالكامل داخل المملكة العربية السعودية بناءً على عدد العمال الموجودة مقارنة بالعمال الأجانب ويتم تصنيف المؤسسات كالآتي: