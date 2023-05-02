خطوات الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية بكل سهولة من هنا 2023

الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية، يثور تساؤل الكثير من المدرسين والاداريين عن تحديد موعد الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية للعام الحالي 2022/2023، حيث قامت بعض المواقع الالكترونية بإصدار إعلان يوضح هذه النتائج عن طريق الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية ويترقب كافة المدرسين الإعلان عن هذه النتائج.

الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لمعرفة طريقة الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية ومن أهم هذه الخطوات:

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية بالمغرب http://www.men.gov.ma:8080/Ar/Pages/Accueil.aspx

ثم تقوم باختيار أيقونة نتائج الحركة الانتقالية في المغرب بالأسماء.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الاسم الخاص بالمعلم.

سوف يتم ظهور نتيجة الحركة الانتقالية.

ثم تقوم بتحميل كافة النتائج الخاصة بالحركة الانتقالية بطريقة pdf

وبعد تنزيل الملف تقوم بالبحث عن الاسم الذي ترغب أن يوجد اسمه في الملف.

وفي النهاية سيتم تعيين هذه النتائج ليتم رفع عدد كبير من عدد المدرسين والاداريين إلى 26 ألف في وزارة التربية الوطنية وتستطيع تقديم اعتراض على بعض النتائج التابعة للحركة الانتقالية في خلال 7 أيام بعد الاعلان عن النتيجة.

شروط تقديم طعن على نتائج الحركة الانتقالية 2024

يمكنك بكل سهولة تقديم الطعون وذلك عن طريق زيارة المقر الرئيسي للإدارة التعليمية التابع لها وذلك تبعاً لبعض الشروط المحددة وهي كالتالي: