هاجر الآن بأسهل الطرق .. تعرف على شروط الهجرة إلى أمريكا من هنا 2023

شروط الهجرة إلى أمريكا، في الآونة الأخيرة زادت محركات البحث عن كيفية الهجرة إلى أمريكا حيث قامت وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء استقبال تقديمات الهجرة العشوائية وذلك بداية مت يوم 6 في شهر أكتوبر حتى يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل حيث قامت بتوفير طريقة لتقديم الهجرة عن طريق الانترنت بدلاً من الذهاب إلى مقر الوزارة.

شروط الهجرة إلى أمريكا

هناك بعض الشروط التي يجب عليك الاطلاع عليها لمعرفة طريقة التقديم للهجرة وهل هي مطابقة عليك أم لا ومن أهم هذه الشروط:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

الأشخاص الغير المتعلمين يسمح لهم الإقامة لمدة عامين وفي نهاية ال 5 أعوام التي لحقت تاريخ التسجيل في مجال عالي التخصص.

يجب أن تكون تجربتهم متوافقة مع كافة المعايير الموجودة من قبل الخارجية الأمريكية.

يجب إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة وهي: الاسم والسن والعنوان والمؤهل الدراسي.

يجب احضار أصل شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

يشترط كتابة جميع المعلومات المطلوبة في الأوراق الرسمية بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة للهجرة العشوائية لأمريكا 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن شروط الهجرة إلى أمريكا سنقوم بالتحدث عن الأوراق المطلوبة للهجرة العشوائية وهي كالتالي: